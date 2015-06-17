В центре Тбилиси застрелили тигра, загрызшего человека

Новости Грузии. В Тбилиси полицейские застрелили тигра, который загрыз мужчину недалеко от территории бывшего плавательного бассейна «Лагуна Вере». Ранее сообщалось, что на людей напал лев, однако зверь оказался тигром-альбиносом.

Жертвой, по данным «Грузия онлайн», стал владелец склада.

Мужчина заходил в помещение, когда животное выскочило из убежища и расправилось с ним.

Полиция просит жителей домов, расположенных недалеко от зоопарка, не выходить на улицу. Есть вероятность, что поблизости находятся и другие опасные животные, которые могут напасть на человека.

Напомним, в ночь на воскресенье на столицу Грузии обрушилась стихия.

Река Вере в центре Тбилиси вышла из берегов и подтопила все жилые дома на прилегающей территории.

По последним данным, погибли 19 человек, шесть человек числятся без вести пропавшими. В зоне затопления оказался зоопарк, оттуда сбежали хищные животные: волки, львы, тигры, медведи. Они в прямом смысле разбрелись по городу.



Многие из обитателей зоопарка погибли в результате наводнения, отловом сбежавших животных занимались сотрудники спецслужб.