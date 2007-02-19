В центре Санкт-Петербурга произошел взрыв

Накануне вечером в ресторане McDonald`s на пересечении Невского проспекта и улицы Рубинштейна сработало взрывное устройство.

Пострадали шесть человек, среди которых два подростка и турист из Германии. От взрыва, сила которого составила около 200 г. в тротиловом эквиваленте, обрушилась часть потолка, часть внутренней стены ресторана, вылетели стекла. В момент взрыва в зале находились сотни человек. Все столики были заняты, у касс стояли очереди. Сильный хлопок раздался из-под столика у стойки. Прокуратурой города возбуждено уголовное дело. Пока основной версией названо хулиганство.

Правоохранительные органы составили фоторобот молодого человека, который разыскивается в связи со взрывом. По словам очевидцев, за несколько минут до подрыва бомбы он был замечен неподалеку от места происшествия и вел себя очень нервозно, постоянно смотрел на часы. Однако следствие не исключает, что к самому взрыву он может и не иметь никакого отношения.