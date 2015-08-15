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В центре Москвы рухнуло недостроенное здание

15 августа 2015 15:40
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Новости России. По предварительным данным, во время проведения строительных работ в здании обрушились перекрытия. Пострадали два человека, один доставлен в больницу.

Инцидент произошел в центре Москвы в районе улицы Балчуг и Софийской набережной.

ГУ МЧС России:
По прибытию на Софийскую набережную, вл.36 первых пожарно-спасательных подразделений была проведена разведка, в ходе которой стало известно, что в результате проведения строительных работ в 2-этажном строящемся здании произошло обрушение перекрытий между 1 и 2 этажом.

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, несколько лет назад похожее ЧП в Таганроге обернулось трагедией. Во время строительства обрушилось трехэтажное здание. Погибли 5 человек. Подробности (+фото и видео) здесь

# происшествия # Несчастный случай

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