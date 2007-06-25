В центре Минска загорелся трамвай

25 июня утром на остановке Дзмiтрака Бядулi, по ул. Козлова-8 загорелся трамвай. Причина - замыкание электропровода в реостате.

В момент пожара в салоне находилось 10 человек. Все пассажиры и водитель успели покинуть горящий вагон - пострадавших нет. Подъехавшие пожарные потушили воспламенение за две минуты. Своим ходом трамвай доехал в депо на ремонт.

В этот раз обошлось без жертв. Однако в депо еще 62 трамвая рижской сборки.

Сегодняшний погорелец - один из них. Новых составов могло бы быть больше. В начале года Минск заказал 15 машин. Буквально три дня назад подписали договор еще на 20 вагонов. Электробезопасность в них несоизмеримо выше. Трамваями заинтересовалась даже Москва.

С начала года в Минске горели шесть троллейбусов. Сегодняшний инцидент с трамваем - первый случай. Как заверил директор столичного трамвайного депо Ростислав Юреня - уже завтра выработавший ресурс "погорелец" окажется снова в строю. А гарантий, что воспламенение не повторится, не дает пока что никто.