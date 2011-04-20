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В центре Минска за считанные минуты сгорел частный дом

20 апреля 2011 05:51
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В охране от пожаров иногда нуждается и обычное жилое помещение. Особенно в тех случаях, когда сами его хозяева становятся виновниками ЧП.

Накануне вечером, почти в центре Минска в считанные минуты сгорел частный дом. Причина произошедшего устанавливается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
В 18.55 поступило сообщение от прохожего о пожаре в частном доме по улице Разинская 11А. В 19.02 прибыло первое подразделение МЧС. На момент прибытия дом был охвачен огнем, горел открытым пламенем. В 19.31 пожар был ликвидирован. Причина пожара в данный момент устанавливается.

Сгоревший дом в центре Минска

Сгоревший дом в центре Минска

Сгоревший дом в центре Минска

Сгоревший дом в центре Минска

# происшествия # Фотофакт

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