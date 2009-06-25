В центре Минска столкнулись два трамвая

Один вагон стоял на остановке «Проспект Независимости». В это время сзади в него стукнулся другой трамвай. Поначалу вагоновожатые решили, что никто не пострадал, и поехали дальше, но спустя минуту в кабину стали стучать пассажиры. – У одного человека было рассечено лицо, другой жаловался на боль в позвоночнике, – рассказал «Р»
Иван Козлов, инспектор ГАИ Центрального района. – Лишь после этого трамваи остановились и кто-то позвонил в ГАИ, а пострадавшим и вовсе понадобилась скорая помощь. Проверено: второй трамвай был технически исправен. Вагоновожатая, видимо, не вовремя или неправильно затормозила. Это весьма странно, ведь водительское удостоверение на управление трамваем она получила еще в 1991 году. Выходит, люди пострадали из-за банальной рассеянности…