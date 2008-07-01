В центре Минска сегодня на некоторое время было затруднено движение автотранспорта

Причиной пробки стала авария на улице Козлова.

Около 11 утра столкнулись автомобиль "Тоета" и автобус марки ЛАЗ. Никто из водителей и пассажиров не пострадал, повреждения также были незначительные. Самые большие неудобства испытали другие автомобилисты. Колонна стоящих машин выросла до полукилометра.

Отметим, что этот участок столицы водители и инспекторы не называют комфортным. Узкое дорожное полотно и трамвайные пути осложняют движение транспорта. Поэтому в планах городских властей - расширение дороги в районе улицы Козлова.

К слову, правоохранители приехали на место аварии ровно через 7 минут. Они уложились в отведенные нормы, которые действуют с сегодняшнего дня для всех милицейских нарядов страны. Отсчет времени начинается с момента получения информации, которая фиксируется и регистрируется. Для выполнения нормы предусмотрены различные варианты. Это и расстановки нарядов, совершенствование оперативной связи, технической оснащенности, а также реорганизации оперативно-дежурной службы в целом.

