В центре Минска корги выпала из окна многоэтажки: хозяин говорит, что всё произошло случайно

Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения собаки из окна жилого дома на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Животное погибло.
Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения собаки из окна жилого дома на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Животное погибло.
Всё случилось вечером 18 ноября в самом центре столицы. Прохожие-очевидцы сразу же вызвали милицию.
Вскоре на улицу вышел и сам хозяин – гражданин Китая. С его слов собака выпала случайно. Открытым окно оставила его знакомая. Сейчас правоохранители опрашивают хозяина и очевидцев, дабы установить конкретную причину смерти животного.