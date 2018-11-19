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В центре Минска корги выпала из окна многоэтажки: хозяин говорит, что всё произошло случайно

19 ноября 2018 17:13
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Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения собаки из окна жилого дома на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Животное погибло.

В центре Минска корги выпала из окна многоэтажки: хозяин говорит, что всё произошло случайно-1

Всё случилось вечером 18 ноября в самом центре столицы. Прохожие-очевидцы сразу же вызвали милицию.

В центре Минска корги выпала из окна многоэтажки: хозяин говорит, что всё произошло случайно-4

Вскоре на улицу вышел и сам хозяин – гражданин Китая. С его слов собака выпала случайно. Открытым окно оставила его знакомая. Сейчас правоохранители опрашивают хозяина и очевидцев, дабы установить конкретную причину смерти животного.

# Домашние животные # происшествия # Фотофакт

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