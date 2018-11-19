В центре Минска корги выпала из окна многоэтажки: хозяин говорит, что всё произошло случайно

Новости Беларуси. Следователи проводят проверку по факту падения собаки из окна жилого дома на проспекте Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Животное погибло.

Всё случилось вечером 18 ноября в самом центре столицы. Прохожие-очевидцы сразу же вызвали милицию.