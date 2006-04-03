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В центре Минска 2 апреля произошла крупная авария

03 апреля 2006 07:25
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На проспекте Независимости при хороших погодных условиях едва не случилась трагедия. Столкнулись сразу пять автомобилей, один из которых загорелся. К счастью, на место происшествия вовремя прибыли сотрудники МЧС и локализовали пожар. В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок 1999 года рождения, который находится в реанимации. Уже через час движение на проспекте было восстановлено, и лишь разбитые стекла на асфальте говорили о недавнем происшествии. По факту крупного дорожно-транспортного происшествия в столице уголовное дело возбуждено.
# происшествия

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