В центре Каира начались столкновения между противниками и сторонниками действующего президента

Чтобы предотвратить столкновений в местах пикетов повышены меры безопасности, а также стянуты дополнительные армейские подразделения.

Военные уже обратились к демонстрантам с призывом прекратить беспорядки и разойтись по домам. Такое заявление последовало за высказыванием президентом страны Хосни Мубарака о его неучастии в осенней избирательной кампании.

Также и парламент страны приостановил работу до завершения рассмотрения всех жалоб на результаты выборов ноября-декабря 2010 года. Эти шаги рассматриваются многими экспертами, как значительный вклад в стабилизацию ситуации. Помимо этого в нескольких крупных городах арабской республики – Каире, Александрии и Суэце – сокращен на три часа комендантский час.

Несмотря на то, что обстановка в курортных зонах спокойная, туда все же были направлены военные подразделения. По предварительным данным свой отпуск на пляжах Египта проводит десятки тысяч туристов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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