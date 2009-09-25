В центре Гродно сгорел девятиквартирный дом

Пожар произошел 24 сентября в квартале исторической застройки, известной под названием Новый свет.

Сообщение в центр оперативного управления МЧС поступило в 15.46, сразу же на место выехали пять пожарных расчетов.

В двухэтажном деревянном доме огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытия и имущество в 4 квартирах. Находившиеся в доме жильцы эвакуировались самостоятельно.

Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Спасатели не подтвердили версию о взрыве газового баллона, однако отметили, что огонь мог легко распространиться на другие деревянные постройки, которых много в этом квартале. Однако спасателям удалось уже к 16.30 полностью ликвидировать пожар.

По данным МЧС, предварительный ущерб от пожара составил Br20 млн., спасено материальных ценностей на Br40 млн. Люди не пострадали, сообщает БЕЛТА.