В центре Брюсселя пожарные жгут костры и поливают из брандспойтов правительственное здание

В Бельгии под аккомпанемент массовых протестов населения завершается второй день саммита Евросоюза. Лидеры 27 стран ЕС согласовали пакет мер по борьбе с долговым кризисом.

План спасения зоны евро предусматривает, в частности, ужесточение финансовой дисциплины. Среди непопулярных предложений евродепутатов — повышение пенсионного возраста.

При таких «драконовских» мерах неизбежны социальные волнения. Только накануне, в первый день саммита, против возможных нововведений на улицы вышли около 15 тысяч человек. Полицейские разгоняли демонстрантов с помощью водометов и жестоко пресекали все попытки манифестантов прорваться в евроквартал. А сегодня внимание чиновников к проблемам в своей отрасли пытались привлечь бельгийские пожарные. Десятки огнеборцев устроили в центре Брюсселя файер-шоу: жгли костры и поливали из брандспойтов правительственное здание, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».