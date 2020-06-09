Прямой эфир

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

09 июня 2020 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильное возгорание потушили спасатели в центре Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики-1

В огне оказалось здание бывшей трикотажной фабрики. После закрытия предприятия помещения сдавались в аренду предпринимателям.

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики-4

Практически всем удалось покинуть горящее здание самостоятельно, кроме одной женщины. Ее обнаружили на третьем этаже. По предварительной информации, ее жизнь вне опасности.

В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики-7

На данный момент пожар локализован, причина устанавливается.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе
09 июня 2020 08:18

Четыре человека пострадали в ДТП в Витебском районе

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера
09 июня 2020 07:28

Сильный пожар на МТЗ, горела покрасочная камера

Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов
09 июня 2020 06:58

Угрожали начальнику местного охотохозяйства. В Житковичском районе задержали трёх хулиганов