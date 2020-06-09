В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

Новости Беларуси. Сильное возгорание потушили спасатели в центре Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В огне оказалось здание бывшей трикотажной фабрики. После закрытия предприятия помещения сдавались в аренду предпринимателям.

Практически всем удалось покинуть горящее здание самостоятельно, кроме одной женщины. Ее обнаружили на третьем этаже. По предварительной информации, ее жизнь вне опасности.