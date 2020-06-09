В центре Бреста горело здание бывшей трикотажной фабрики

Новости Беларуси. Сильное возгорание потушили спасатели в центре Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильное возгорание потушили спасатели в центре Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В огне оказалось здание бывшей трикотажной фабрики. После закрытия предприятия помещения сдавались в аренду предпринимателям.
Практически всем удалось покинуть горящее здание самостоятельно, кроме одной женщины. Ее обнаружили на третьем этаже. По предварительной информации, ее жизнь вне опасности.
На данный момент пожар локализован, причина устанавливается.