Прямой эфир

В центре Афин неизвестные бросили бомбу в один из престижных греческих ресторанов

31 июля 2013 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Взрыв в центре Афин вызвал переполох среди жителей и туристов. Неизвестные бросили бомбу в один из престижных греческих ресторанов.

Сотрудники заведения отреагировали мгновенно. Они выкинули взрывное устройство из зала на улицу и пытались погасить фитиль, вылив на него два ведра воды. Но это не помогло. Бомба сработала.

Взрывная волна разбила витрины соседних заведений. Пострадал сотрудник ресторана. Он получил осколочные ранения. Предполагается, что взрыв стал следствием криминальных разборок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Бразилии: поток воды достигал высоты 7 этажа. Погиб 3-летний ребенок, ранены около 20 человек
31 июля 2013 09:21

Наводнение в Бразилии: поток воды достигал высоты 7 этажа. Погиб 3-летний ребенок, ранены около 20 человек

Более 22 тысяч японцев получили тепловые удары в июле, 44 человека погибли от жары
31 июля 2013 08:13

Более 22 тысяч японцев получили тепловые удары в июле, 44 человека погибли от жары

Оставленный на плите обед стал причиной пожара в пятиэтажном доме на Партизанском проспекте в Минске
30 июля 2013 17:47

Оставленный на плите обед стал причиной пожара в пятиэтажном доме на Партизанском проспекте в Минске