В центре Афин неизвестные бросили бомбу в один из престижных греческих ресторанов

Новости Греции. Взрыв в центре Афин вызвал переполох среди жителей и туристов. Неизвестные бросили бомбу в один из престижных греческих ресторанов.

Сотрудники заведения отреагировали мгновенно. Они выкинули взрывное устройство из зала на улицу и пытались погасить фитиль, вылив на него два ведра воды. Но это не помогло. Бомба сработала.

Взрывная волна разбила витрины соседних заведений. Пострадал сотрудник ресторана. Он получил осколочные ранения. Предполагается, что взрыв стал следствием криминальных разборок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.