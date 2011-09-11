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В центре Афин анархисты атаковали полицейских

11 сентября 2011 16:08
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Инцидент произошёл после того, как в Салониках прошли мощные манифестации, вызванные намерениями властей ввести меры жёсткой экономии.

Около полуночи группа из двух десятков молодых людей в масках и платках на лицах, начала забрасывать полицейский патруль бутылками с зажигательной смесью и камнями. А через три часа в том же районе у здания министерства культуры около 40 человек атаковали подразделение спецназа, которое охраняло это ведомство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чтобы взять ситуацию под контроль, стражам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. В ходе беспорядков задержано более 100 человек. Двое ранены.

Массовые беспорядки в Греции

Массовые беспорядки в Греции

Массовые беспорядки в Греции

Массовые беспорядки в Греции

Массовые беспорядки в Греции

Массовые беспорядки в Греции

# происшествия # Фотофакт

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