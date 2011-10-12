Прямой эфир

В центре 30-тысячного города спасатели взорвут 250-килограммовую авиабомбу

12 октября 2011 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
7 октября в центре города Сарны Ривненской области по улице Ярослава Мудрого хозяин частного дома, копая погреб, наткнулся лопатой на предмет, похожий на бомбу. Мужчина сразу сообщил о находке в местное отделение МЧС и правоохранительных органов.

Находка оказалась авиационной бомбой SD-250 времен Второй мировой войны. В понедельник пиротехники МЧС обследовали место находки и установили, что авиабомба оснащена двумя взрывателями, которые повредила коррозия. В МЧС при этом отметили, что определить тип подрывников нельзя.

Спасатели приступили к обезвреживанию снаряда. Сарненский горисполком сообщил об авиабомбе жителям города и района, а также закрыл на день школы и дошкольные учреждения.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей центральной части города Сарны, чтобы подорвать 250-килограммовую бомбу на месте — взяты письменные согласования от жителей, проживающих вблизи опасной зоны.

По информации начальника центра пропаганды управления МЧС в Ровенской области Николая Прокопчука, уже эвакуированы жители четырех кварталов вблизи центра города, закрыт доступ в школы и детские сады, передает www.ctv.by со ссылкой УНИАН.

Авиационная бомба

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 октября 2011 11:14

Хулиганы пересадили Ленина на сыр

12 октября 2011 10:52

Из-за пожара в здании Минфина в Москве перекрыто движение

Египет даст возможность легализовать храмы коптов, построенные в стране без разрешения
11 октября 2011 15:04

Египет даст возможность легализовать храмы коптов, построенные в стране без разрешения