В центре 30-тысячного города спасатели взорвут 250-килограммовую авиабомбу

7 октября в центре города Сарны Ривненской области по улице Ярослава Мудрого хозяин частного дома, копая погреб, наткнулся лопатой на предмет, похожий на бомбу. Мужчина сразу сообщил о находке в местное отделение МЧС и правоохранительных органов.

Находка оказалась авиационной бомбой SD-250 времен Второй мировой войны. В понедельник пиротехники МЧС обследовали место находки и установили, что авиабомба оснащена двумя взрывателями, которые повредила коррозия. В МЧС при этом отметили, что определить тип подрывников нельзя.

Спасатели приступили к обезвреживанию снаряда. Сарненский горисполком сообщил об авиабомбе жителям города и района, а также закрыл на день школы и дошкольные учреждения.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей центральной части города Сарны, чтобы подорвать 250-килограммовую бомбу на месте — взяты письменные согласования от жителей, проживающих вблизи опасной зоны.