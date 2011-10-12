В центре 30-тысячного города спасатели взорвут 250-килограммовую авиабомбу

Находка оказалась авиационной бомбой SD-250 времен Второй мировой войны. В понедельник пиротехники МЧС обследовали место находки и установили, что авиабомба оснащена двумя взрывателями, которые повредила коррозия. В МЧС при этом отметили, что определить тип подрывников нельзя.
Спасатели приступили к обезвреживанию снаряда. Сарненский горисполком сообщил об авиабомбе жителям города и района, а также закрыл на день школы и дошкольные учреждения.
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей центральной части города Сарны, чтобы подорвать 250-килограммовую бомбу на месте — взяты письменные согласования от жителей, проживающих вблизи опасной зоны.
По информации начальника центра пропаганды управления МЧС в Ровенской области Николая Прокопчука, уже эвакуированы жители четырех кварталов вблизи центра города, закрыт доступ в школы и детские сады, передает www.ctv.by со ссылкой УНИАН.