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В Центральную Европу вновь пришли наводнения

21 сентября 2010 15:18
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В Словении за несколько дней выпала годовая норма осадков.

Реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы тысячи жителей. Однако три человека все же погибли. Еще хуже ситуация в соседней Хорватии. Там под водой находятся десятки населенных пунктов, некоторые из них буквально смыло с лица земли. Разрушены сотни зданий, тысячи людей остались без крова. Многих жителей спасатели эвакуировали прямо с крыш домов. А в Загребе вышедшая из берегов река Сава вынесла на улицу небольшой катер. Владельца, пожилого мужчину, спасатели сняли с палубы буквально за секунду до того, как судно скрылось под водой.

В Центральную Европу вновь пришли наводнения

В Центральную Европу вновь пришли наводнения

В Центральную Европу вновь пришли наводнения

В Центральную Европу вновь пришли наводнения

В Центральную Европу вновь пришли наводнения

В Центральную Европу вновь пришли наводнения

# происшествия # Фотофакт

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