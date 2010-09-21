В Центральную Европу вновь пришли наводнения

В Словении за несколько дней выпала годовая норма осадков.

Реки вышли из берегов. Из опасных районов эвакуированы тысячи жителей. Однако три человека все же погибли. Еще хуже ситуация в соседней Хорватии. Там под водой находятся десятки населенных пунктов, некоторые из них буквально смыло с лица земли. Разрушены сотни зданий, тысячи людей остались без крова. Многих жителей спасатели эвакуировали прямо с крыш домов. А в Загребе вышедшая из берегов река Сава вынесла на улицу небольшой катер. Владельца, пожилого мужчину, спасатели сняли с палубы буквально за секунду до того, как судно скрылось под водой.