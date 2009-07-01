В Центральном ботаническом саду бродячие собаки съели еще одного лебедя

Это уже второй случай за последние полтора месяца.

На искусственном озере столичного ботанического сада обитали две пары лебедей. В начале мая одна из птиц сломала крыло и стала добычей бродячих собак.

Сотрудники парка пытались устроить судьбу оставшегося без пары лебедя-самца, но не успели. Одинокая птица также стала добычей бродячих собак.

Чтобы избавиться от незваных гостей, администрация сада обратилась к районным властям и в общество охотников и рыболовов. Был проведен совместный рейд сотрудников милиции и охотников, но результата он не дал.

Сейчас в минском ботаническом саду осталась только одна пара лебедей, сообщает агентство «Минск-Новости».