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В Быховском районе под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома

12 марта 2018 08:19
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Новости Беларуси. В Быховском районе обрушилась заснеженная крыша дома.

По информации МЧС, инцидент произошел вечером 11 марта. В жилом двухквартирном доме обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал – хозяева находились на улице.

В Быховском районе под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома-1

Фото: МЧС

Кровля обрушилась над всем домом, площадь обрушения около 100 кв.м. Дом – кирпичный, 1968 года постройки, кровля шиферная на деревянной обрешетке, перекрытие деревянное.

В квартире номер 1 и 2 было повреждено перекрытие на площади в 30 кв.м.

В Быховском районе под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома-4

Фото: МЧС

Предполагаемой причиной обрушения называют большую снеговую нагрузку.

На минувших выходных в Гомеле обрушилась часть кровли на сезонном катке. Пять человек были доставлены в медучреждение.

Подробности ЧП на катке в Гомеле – читайте здесь.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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