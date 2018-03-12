В Быховском районе под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома
Новости Беларуси. В Быховском районе обрушилась заснеженная крыша дома.
По информации МЧС, инцидент произошел вечером 11 марта. В жилом двухквартирном доме обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал – хозяева находились на улице.
Кровля обрушилась над всем домом, площадь обрушения около 100 кв.м. Дом – кирпичный, 1968 года постройки, кровля шиферная на деревянной обрешетке, перекрытие деревянное.
В квартире номер 1 и 2 было повреждено перекрытие на площади в 30 кв.м.
Предполагаемой причиной обрушения называют большую снеговую нагрузку.
На минувших выходных в Гомеле обрушилась часть кровли на сезонном катке. Пять человек были доставлены в медучреждение.
Подробности ЧП на катке в Гомеле – читайте здесь.