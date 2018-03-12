В Быховском районе под тяжестью снега обрушилась кровля жилого дома

Новости Беларуси. В Быховском районе обрушилась заснеженная крыша дома. По информации МЧС, инцидент произошел вечером 11 марта. В жилом двухквартирном доме обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал – хозяева находились на улице.

Фото: МЧС

Кровля обрушилась над всем домом, площадь обрушения около 100 кв.м. Дом – кирпичный, 1968 года постройки, кровля шиферная на деревянной обрешетке, перекрытие деревянное. В квартире номер 1 и 2 было повреждено перекрытие на площади в 30 кв.м.

Фото: МЧС