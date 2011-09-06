В буфете израильского парламента в кастрюле сдохла бродячая кошка

Администрация парламента обратилась в компанию, предоставляющую парламентариям и персоналу кнессета питание, за разъяснениями, но представители компании переложили вину на эксплуатационные службы самого Кнессета, мол, кошки бродят прямо по зданию. Это далеко не первый скандал подобного рода в Израиле. Около месяца назад в столовой на базе Генерального штаба Армии обороны Израиля в порции спагетти были обнаружены фекалии. Летом 2009 года депутат Кнессета Ицхак Вакнин обнаружил в своей тарелке таракана. Ранее, в декабре 2005 года работники нашли в буфете кнессета мышь, бегавшую между подносами с едой, а весной 2006 года израильский парламент пережил нашествие котов, которые начали делить территорию, включая кухню.