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В Брестском районе взорвалась насосная станция одного из предприятий. Серьезно пострадали два человека

03 августа 2011 17:11
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ЧП произошло накануне вечером. Пострадавших спасатели обнаружили под завалами обрушившейся конструкции.

На этом предприятии с иностранным капиталом получают ацетилен – газ, который используют при сварке и резке металла. Производственные площади здесь небольшие, но, несмотря на это, никто из работников о взрыве ничего не слышал. А руководство от каких-либо комментариев отказалось.

На место аварии выехали более двух десятков машин экстренных служб. Не обошлось и без спецтехники. Завалы разбирали с помощью кранов.

В момент взрыва двое работника предприятия находились в подвале. Это их и спасло от гибели. Бетонные перекрытия сложились – образовались спасительные ниши, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:
Было направлено 23 единицы техники, преимущественно техники МЧС, а также других структур. Работало около 80 человек.
Сложность ситуации заключалась в том, что площадь обрушения довольно значительна – 27 квадратных метров.
В подвале находились двое пострадавших, и для их извлечения необходимо было произвести разборку обрушившейся конструкции с максимальной осторожностью.

Спасатели действовали быстро и четко. Пострадавших сразу передали медикам. Сейчас они находятся в реанимации областной больницы. Состояние тяжелое.

Игорь Лобан, заведующий реанимационным отделением Брестской областной больницы:
Поступили в очень тяжелом состоянии с комбинированными травмами. Ожоги до 50%, взрывные травмы, травмы костного скелета, переломы костей. На данный момент проводиться борьба с шоком.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за снижения давления в трубе. Газ из цеха стал поступать в насосную. Критическая масса ацетилена сдетанировала и произошел взрыв.

Андрей Ходор, следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области:
Основная версия – взрыв смеси ацетилена в воздухе.
Случаи взрывов и производственного травматизма сложные в расследовании. Нужно выяснять все технологические процессы, изучать оборудование, нормативную базу.

В настоящий момент работники прокуратуры и госпромнадзора выясняют детали происшествия. Проводится детальный осмотр места взрыва. По его результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

Взрыв на насосной станции

# происшествия # Фотофакт

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