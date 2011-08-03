В Брестском районе взорвалась насосная станция одного из предприятий. Серьезно пострадали два человека

ЧП произошло накануне вечером. Пострадавших спасатели обнаружили под завалами обрушившейся конструкции.

На этом предприятии с иностранным капиталом получают ацетилен – газ, который используют при сварке и резке металла. Производственные площади здесь небольшие, но, несмотря на это, никто из работников о взрыве ничего не слышал. А руководство от каких-либо комментариев отказалось.

На место аварии выехали более двух десятков машин экстренных служб. Не обошлось и без спецтехники. Завалы разбирали с помощью кранов.

В момент взрыва двое работника предприятия находились в подвале. Это их и спасло от гибели. Бетонные перекрытия сложились – образовались спасительные ниши, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Было направлено 23 единицы техники, преимущественно техники МЧС, а также других структур. Работало около 80 человек.

Сложность ситуации заключалась в том, что площадь обрушения довольно значительна – 27 квадратных метров.

В подвале находились двое пострадавших, и для их извлечения необходимо было произвести разборку обрушившейся конструкции с максимальной осторожностью.

Спасатели действовали быстро и четко. Пострадавших сразу передали медикам. Сейчас они находятся в реанимации областной больницы. Состояние тяжелое.

Игорь Лобан, заведующий реанимационным отделением Брестской областной больницы:

Поступили в очень тяжелом состоянии с комбинированными травмами. Ожоги до 50%, взрывные травмы, травмы костного скелета, переломы костей. На данный момент проводиться борьба с шоком.

По предварительной версии, ЧП случилось из-за снижения давления в трубе. Газ из цеха стал поступать в насосную. Критическая масса ацетилена сдетанировала и произошел взрыв.

Андрей Ходор, следователь следственного отдела прокуратуры Брестской области:

Основная версия – взрыв смеси ацетилена в воздухе.

Случаи взрывов и производственного травматизма сложные в расследовании. Нужно выяснять все технологические процессы, изучать оборудование, нормативную базу.

В настоящий момент работники прокуратуры и госпромнадзора выясняют детали происшествия. Проводится детальный осмотр места взрыва. По его результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».