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В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха

01 июля 2020 09:29
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Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе.

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на территории одноимённой базы отдыха. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж бани, в помещении никого не было.

В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха -1

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен. Огнём уничтожена внутренняя отделка мансардного этажа, повреждены кровля и перекрытие, закопчены стены и потолок на первом этаже. Никто не пострадал.

В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха -4

Фото: МЧС Беларуси 

Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

На неделе в Лепеле горел продуктовый магазин. Были уничтожены кровля и имущество – подробности здесь.

# Пожар # происшествия

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