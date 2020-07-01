В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха

Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе.

По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на территории одноимённой базы отдыха. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж бани, в помещении никого не было.