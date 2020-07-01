В Брестском районе спасатели выезжали тушить базу отдыха
Новости Беларуси. 30 июня около половины пятого вечера произошёл пожар в Брестском районе.
По сведениям МЧС Беларуси, загорание случилось в посёлке Белое озеро на территории одноимённой базы отдыха. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит мансардный этаж бани, в помещении никого не было.
Пожар был потушен. Огнём уничтожена внутренняя отделка мансардного этажа, повреждены кровля и перекрытие, закопчены стены и потолок на первом этаже. Никто не пострадал.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
На неделе в Лепеле горел продуктовый магазин. Были уничтожены кровля и имущество – подробности здесь.