В Брестском, Дрогичинском и Пинском районах объявлен высший класс пожароопасности

За первые шесть дней июня в регионе зарегистрировано 11 пожаров. Для людей и строений опасности нет.

Запрет на посещение лесов вслед за Гомельской и Брестской областями введен в двух районах Могилевской области. В частности, Кличевском и Чериковском. В них класс пожарной опасности уже достиг 4-го и есть угроза перехода на 5-й.

В Витебской области запрет намерены ввести на текущей неделе. В прошлом году к таким мерам прибегли только в конце июля – начале августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минлесхоз напоминает, что нарушителей пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение ожидает штраф до 900 тысяч рублей. А если есть ущерб – и того больше.