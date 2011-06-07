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В Брестском, Дрогичинском и Пинском районах объявлен высший класс пожароопасности

07 июня 2011 11:04
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За первые шесть дней июня в регионе зарегистрировано 11 пожаров. Для людей и строений опасности нет.

Запрет на посещение лесов вслед за Гомельской и Брестской областями введен в двух районах Могилевской области. В частности, Кличевском и Чериковском. В них класс пожарной опасности уже достиг 4-го и есть угроза перехода на 5-й.

В Витебской области запрет намерены ввести на текущей неделе. В прошлом году к таким мерам прибегли только в конце июля – начале августа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Минлесхоз напоминает, что нарушителей пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение ожидает штраф до 900 тысяч рублей. А если есть ущерб – и того больше.

# происшествия

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