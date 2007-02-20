В Брестской области зафиксирован случай бешенства домашнего животного

У жителя деревни Пружанского района заболела корова. Хозяин не внял предварительному диагнозу ветеринаров и решил как можно быстрее избавиться от больного животного. Когда экспертиза подтвердила бешенство - туша коровы уже была продана местным скупщикам мяса.

Предпринимателей обнаружили сразу, тушу не успели даже выгрузить из автомашины. По правилам ветеринарии туша сожжена, и таким образом удалось избежать беды.

Как сообщил начальник отдела ветеринарии Брестского областного сельхозпрода Александр Гарбуз, "девять человек, которые были в близком контакте с животным, подверглись вакцинации". Возможность того, что мясо больного животного могло попасть на прилавки, ветеринары исключают. До потребительской корзины продукция проходит несколько ступеней ветеринарного осмотра.

"Если животное убивают на подворье, ветеринарный врач обязательно осматривает и ставит клеймо. Окончательный осмотр проходит на рынке", - сказал Александр Гарбуз.