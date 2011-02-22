В Брестской области взорвалось двухэтажное здание, погиб один человек

ЧП произошло в деревне Буяки Брестской области. В цокольном этаже располагался магазин по продаже цветов. Когда произошел взрыв, в здании находилось семь человек.

В результате ЧП разрушены несущие стены двух этажей, обрушены плиты перекрытия и кровля. Под завалами в гараже оставались два человека. Одного мужчину нашли с многочисленными травмами и доставили в больницу. Второго спасти не удалось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Строение принадлежит директору частного предприятия.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

В ходе ликвидации последствий происшествия было задействовано более 20 единиц техники и около 100 человек личного состава МЧС, а также 27 человек из других министерств и ведомств. Причина взрыва устанавливается.