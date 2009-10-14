В Брестской области снег, а в Гомельской – проливные дожди

Осень вновь преподнесла неприятные сюрпризы.

После сухого сентября Мария Ивановна уже никак не ждала такой проливной осени. Пенсионерка одна воспитывает двух внучат-сирот. Непогода чуть не оставила семейство без запасов на зиму.

Улица Кооперативная в Жлобине оказалась в самом эпицентре ливней, прошедших по всей Гомельщине. За полсуток в городе выпала месячная норма осадков.

- Аварийные службы предприятия были переведены на круглосуточный режим работы, усилены аварийные бригады, дополнительно выведена техника. Это позволило нам удержать ситуацию под контролем, - сообщил Валерий Веремейчик, технический директор предприятия «Уником».

Буквально за ночь во власти снежной стихии оказался Брест. Горожане такого, чтобы зима началась в середине октября, не припомнят. Мести по-зимнему стало еще с ночи. Коммунальщики работали в авральном режиме.

Непогода на улице - иномарки «целуются». Водители во всем винят небесную канцелярию,а стражи дорожного порядка едва успевают убирать с улиц покалеченные автомобили.

- Госавтоинспекция Брестской области переведена на усиленный вариант несения службы. Хотелось бы попросить участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными., - отметила Наталья Сахарчук, начальник отделения по агитации и пропаганде Управления ГАИ УВД Брестского облисполкома.

От октябрьского снега даже синоптики в шоке. Холода с Украины принес очередной циклон. Удар стихии пришелся на юго-запад Беларуси. И до конца недели потепления не предвидится.

- Циклон будет заполняться и терять свою активность, но характер погоды не изменится – она будет холодной, - рассказала Светлана Жогальская, руководитель группы гидрометеобеспечения народного хозяйства предприятия «Брестоблгидромет».

К вечеру зимняя шуба подтаяла, и Брест стал похож на Венецию. Если подморозит, улицы превратятся в каток. Между тем, по погоде на праздник Покров Пресвятой Богородицы, в старину определяли, какой будет предстоящая зима. И, судя по сегодняшним капризам погоды, она будет непредсказуемой.