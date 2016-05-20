В Брестской области школьника ранило разорвавшимся патроном: дети бросали боеприпасы в костер

Новости Беларуси. В шаге от трагедии. Еще один случай неосторожного обращения детей с боеприпасами. В одной из деревень Ивановского района школьники бросали в огонь, найденные охотничьи патроны. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал.

Интерес двоих ребят из деревни Тышковичи Ивановского района привлекли охотничьи патроны, найденные в отцовском гараже. Проверить их боевые свойства школьники решили самым что ни на есть опасным способом – бросить в разведенный неподалеку костер. О том, что все может закончитбся трагически, дети даже не предполагали.

Сергей Малич, начальник Ивановского РОВД:

Разложили костер на берегу реки Ясельда, кинули патрон – не взорвался. Кинули другой патрон – взорвался и повредил голень одного из несовершеннолетних.

Пострадавший не только самостоятельно добрался до дома, но и усердно скрывал рану от родителей и друзей. Шестиклассник восемь дней как ни в чем не бывало ходил в школу. Ничего подозрительного не заметили и учителя.

Галина Бартош, директор ГУО «Тышковичская средняя школа»:

Я была очень удивлена, даже можно сказать получила шок. Потому что эти ребята зарекомендовали себя очень хорошо. Они хорошие, спокойные, активные хлопцы.

Тайное стало явным лишь после того, как боли стали невыносимыми. Мальчику сделали рентген в районной больнице. Только благодаря этому удалось восстановить всю картину. Патроны и гильзы с места происшествия были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Татьяна Сивицкая, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Брестской области:

По предварительным данным, патрон 12 калибра является охотничьим, снаряженным самодельным способом. Назначена баллистическая экспертиза.

Еще один неразорвавшийся патрон был найден неподалеку от злополучного костра. И это уже третий за месяц случай, когда от взрыва боеприпасов страдают дети. Благо, в этот раз обошлось без жертв и серьезных травм. Но сколько еще таких же опасных предметов может попасть в руки детей, остается только догадываться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.