В Брестской области разбился вертолет польской пограничной службы

Катастрофа произошла во время планового облета территории в 4-48 по белорусскому времени в 200 метрах от границы.

Деревня Лумна Каменецкого района под пристальным вниманием. Около нее в 200 метрах от государственной границы потерпел крушение вертолет польских стражей границ.

На подъезде к деревне строгий контроль и оцепление. Попасть на территорию крушения вертолета крайне сложно. По согласованию обеих сторон вертолет выполнял облет госграницы. Местные жители тоже слышали звуки вертолета. Правда, финальный аккорд показался подозрительным.

Около семи часов вечера связь с экипажем была утеряна, о чем оповестили и белорусскую сторону. Всю ночь шли поиски. И только в 4 часа утра пограничный наряд обнаружил обломки вертолета.

В результате падения произошло полное разрушение судна. Все три члена экипажа погибли на месте. Как утверждает польская сторона, вертолет типа «Каня», аналог МИ-2 недавно проходил технический осмотр. По одной из версий, о землю сначала ударились лопасти, и только потом упал сам вертолет.

Виктор Строк, заместитель Брестского транспортного прокурора:

Предварительная версия — техническое повреждение. Никаких внешних факторов нет. По метеоинформации, погодные условия были благоприятными.

Расследовать причины катастрофы будет специальная комиссия, в которую войдут представители Беларуси и Польши. Расследовать будет сложно, поскольку конструкцией разбившегося вертолета не предусмотрены бортовые самописцы. Официальная версия падения пока не названа.