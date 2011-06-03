В Брестской области погибла женщина после того, как нога дочери попала в колесо

В Дрогичинском районе молодая женщина погибла, упав с велосипеда.Как сообщили «Заре» в районной прокуратуре, несчастье случилось во вторник вечером в деревне Занивье. Женщина 1982 года рождения, жительница соседней деревни Зелово, везла на багажнике велосипеда дочь. Нога девочки попала в колесо, из-за чего мама и дочь оказались на земле. Девочка почти не пострадала, а вот женщина при падении ударилась головой и погибла на месте.