Прямой эфир

В Брестской области погибла женщина после того, как нога дочери попала в колесо

03 июня 2011 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Дрогичинском районе молодая женщина погибла, упав с велосипеда.Как сообщили «Заре» в районной прокуратуре, несчастье случилось во вторник вечером в деревне Занивье. Женщина 1982 года рождения, жительница соседней деревни Зелово, везла на багажнике велосипеда дочь. Нога девочки попала в колесо, из-за чего мама и дочь оказались на земле. Девочка почти не пострадала, а вот женщина при падении ударилась головой и погибла на месте.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
03 июня 2011 11:50

Служебный автомобиль Кудрина на разделительной полосе сбил мужчину

В российском поселке Пугачево, недалеко от Ижевска, горят склады с боеприпасами
03 июня 2011 08:35

В российском поселке Пугачево, недалеко от Ижевска, горят склады с боеприпасами

02 июня 2011 17:18

В Гродно задержана банда, специализировавшаяся на угоне автомобилей «БМВ»