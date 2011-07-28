В Брестской области оказались под водой 15 садовых объединений — около 1000 участков

Этот дачный массив полностью оправдывает свое название «Полесье». Вода, камыш и рыба вместо привычных грядок. На таких сверхувлажненных участках в самую пору выращивать рис.

Но дачники осваивать новые экзотические культуры не спешат. Они верят, что большая вода уйдет и снова станет можно растить привычные огурцы, помидоры и картофель.

Раиса Васильевна после выхода на пенсию вместе с мужем уехала от городской суеты жить на дачу. Здесь и природа и лес и чистый воздух. Все бы ничего, но несколько лет назад до их участка добралась большая вода. Многолетний труд попросту канул в болото.

Весенний паводок — дело привычное для этих мест. Но если раньше в апреле вода отступала, то теперь, она занимает все низменности круглый год. Многие дачники устали бороться за грядки и оставили свои участки. Но все же кто-то своими силами и хитростями продолжает заниматься любимым делом.

Николай Осмоловский, дачник:

Я возил песок, 10 машин. Забивал колышки, поднимал грядки.

Существующую проблему люди пытаются донести до властей. Переписка, газеты, обращения. Однако, дело движется только на бумаге.

Людмила Дучинская, председатель садового товарищества:

Обращались в Брестский районный исполнительный комитет. Поступил ответ, что нет средств для проведения этих работ. Предложили вести работы за счет собственных средств.

Причина паводка пока неизвестна. Люди говорят, что уровень воды поднялся из-за массовой застройки близлежащий районов. Чиновники ссылаются на общий рост уровня грунтовых вод. Но как бы там ни было, решать проблему необходимо как можно скорей.

Виталий Белинский, заместитель председателя Брестского районного исполнительного комитета:

Управление капитального строительство заказало проект мелиораторам, проект уже на выходе. За него сейчас надо заплатить свыше 100 миллионов рублей. Я надеюсь, деньги будут выделены областью, и мелиораторы смогут приступить.

Василий Стропко, заместитель генерального директора ГУП «Брестмелиоводхоз»:

Мы готовы сразу после заключения договора и получения документов приступить к работе. Уже с начала августа мы начнём там базировать свою технику и отводить поверхностные воды.

Подтопленными остаются 15 садовых объединений — всего порядка 1000 участков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Если вырастить и сберечь овощи-фрукты еще возможно, то как обезопасить фундаменты домов и сами постройки от сырости? — вопрос остается открытым как минимум до конца этого садового года.