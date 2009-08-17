В Брестской области ограблен магазин и все его покупатели

Об этом сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома.

С заявлением о грабеже в милицию обратилась продавец магазина «Колос» в деревне Шени, филиала Пружанского райпо. Она сообщила, что вечером один из покупателей, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги из кассы и бутылку водки. После этого преступник отобрал у посетителей магазина всю наличность и скрылся.



Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность человека совершившего разбойное нападение: им оказался 25-летний индивидуальный предприниматель из Бреста. Сейчас он задержан по ст. 108 УПК РБ, сообщает БЕЛТА.