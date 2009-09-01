В Брестской области два человека попали под комбайн

По обоим фактам проверку проводит прокуратура.

Так, на поле вблизи деревни Чамля Пинского района жаткой комбайна для уборки кукурузы, которым управлял 49-летний комбайнер, травмирована 79-летняя местная жительница. Пенсионерка с травматической ампутацией ноги была доставлена в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.

Другая трагедия произошла на поле вблизи деревни Леплевка Брестского района. Под жатку комбайна для уборки кукурузы попал 47-летний неработающий местный житель. Мужчина с травматической ампутацией обеих голеней помещен на излечение в больницу. Сейчас медики борются за его жизнь, сообщает БЕЛТА.