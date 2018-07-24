В Брестской области были обнаружены сразу два снаряда времён войны

Новости Беларуси. 23 июля около пяти вечера в Жабинке был найден боеприпас.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, опасная находка была обнаружена на территории ОАО «Жабинковский сахарный завод».

Во время планового обслуживания оборудования в камнеловушке на территории свеклоприемного пункта сотрудники предприятия заметили 76-мм артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

Были вызваны сапёры, которые уничтожили боеприпас.

Ещё один артснаряд, только уже 152-мм, был найден в тот же день в Барановичах. На территории пункта приёма металла проводилась сортировка, во время которой и был обнаружен боеприпас. Эта находка также была уничтожена сапёрами.

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