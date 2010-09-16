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В Брестской области ампутировали стопу пенсионерке, попавшей под комбайн на кукурузном поле

16 сентября 2010 08:55
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Первоначальное расследование показало, что механизатор не виновен в случившемся.

85-летняя жительница деревни Кривляны в Каменецком районе (Бресткая область) в полдень  наведалась на кукурузное поле в соседней деревни Речица, где работал комбайн. Механизатор не заметил вовремя пенсионерку в высокорослой кукурузе, а та, в свою очередь, не успела уйти от жатки. В результате женщина оказалась на больничной койке с травматической ампутацией левой стопы, открытым переломом правой голени и другими травмами, пишет «Р»

Напомним, совсем недавно в Минской области женщине, желавшей поживиться кукурузой, ампутировали обе ноги.

# происшествия

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