В брестской девятиэтажке сгорела квартира из-за невыключенного фена. Хозяева были на работе

В результате пожара огнем повреждено имущество в коридоре и комнате. Подразделениями МЧС пожар ликвидирован, с шестого и седьмого этажей эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей в возрасте до трех лет. По основной версии, оставленный без присмотра включенный фен нагрел аэрозольный дезодорант. В результате баллончик взорвался, что и повлекло пожар. На момент пожара хозяев в квартире не было, так как они ушли на работу.