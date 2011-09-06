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В брестской девятиэтажке сгорела квартира из-за невыключенного фена. Хозяева были на работе

06 сентября 2011 07:16
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В результате пожара огнем повреждено имущество в коридоре и комнате. Подразделениями МЧС пожар ликвидирован, с шестого и седьмого этажей эвакуированы 12 человек, в том числе трое детей в возрасте до трех лет. По основной версии, оставленный без присмотра включенный фен нагрел аэрозольный дезодорант. В результате баллончик взорвался, что и повлекло пожар. На момент пожара хозяев в квартире не было, так как они ушли на работу.
# происшествия

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