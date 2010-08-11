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В Бресте задержана 22-летняя девушка, которая регулярно обманывала продавцов путем гипноза

11 августа 2010 14:05
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За купленный товар мошенница рассчитывалась 100-тысячной купюрой. Получала товар, сдачу и обратно свою купюру.

О факте мошенничества в милицию сообщил продавец. Он же указал приметы и примерное местонахождение обманщицы.

Девушку задержали в аптеке во время очередной покупки. Уже известны 6 незаконных фактов. Сейчас гражданка Украины находится в изоляторе временного содержания. Преступные таланты могут обернуться тремя годами лишения свободы. Задержаны и два пособника мошенницы.

Иван Деменчук, милиционер патрульно-постовой службы УВД Брестского облисполкома:
По приметам мы задержали гражданку с молодым человеком  и отцом. Отец давал деньги, а гражданка гипнотизировала и завладевала деньгами.

Нина Ковальчук, потерпевшая:
Я смотрела ей в глаза и говорила: «Женщина, вы мешаете мне работать, я отпущу мужчину, а потом пообщаюсь с вами». Она требовала: «Скорей, скорей». В этот момент я деньги еще держала в руке, но отвела взгляд — и денег у меня уже не было.

# происшествия

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