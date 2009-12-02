В Бресте задержан 50-летний россиянин-подрывник

Задержанный мужчина 15 лет находился в меж-государственном розыске. Его обвиняли в приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В квартире мужчины обнаружили 30 магнитных мин и взрывателей. Этот арсенал, как установило следствие, задержанный приобрел на военных складах. В отношении россиянина Хабаровской военной прокуратурой было возбуждено уголовное дело. Однако, от правосудия мошенник скрылся в Бресте. Здесь он жил под свой фамилией, состоял в гражданском браке и занимался ремонтом квартир. Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе, решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Леонид Беланович, начальник управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Брестской области:

- Попадал он и ранее в поле зрение наших органов. В 1999 году был осужден за незаконный сбыт и хранение наркотических средств , отбыл в местах лишения В настоящее время данный гражданин проверяется на причастность к совершению преступлений на тер. Нашей республики в том числе и взрывчатых веществ.