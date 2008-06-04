В Бресте учащийся техникума упал с 8-метровой стены

Обычная игровая площадка в центре жилого района оказалась опасной для жизни.

Крутой обрыв, невидимый даже с расстояния двух метров стал роковым для 19-летнего жителя микрорайона. Поздно вечером Денис с друзьями возвращался домой. Не успел и крикнуть, как земля буквально ушла из-под ног. В городскую больницу парня доставили с тяжелой травмой живота. Два часа за жизнь пострадавшего боролись хирурги. Ближайшие несколько недель Денис проведет на больничной койке. Затем намерен подать иск. Пережитое вряд ли вычеркнешь из памяти. Но следующую трагедию можно предотвратить.



Сейчас специалисты выясняют, как такое могло произойти в самом центре микрорайона.

В ЖКХ уверяют, ситуация давно на контроле. Еще в марте специалисты обследовали территорию. Выделены средства из местного бюджета. И даже создан проект по возведению заграждения. К работам планируют приступить уже в ближайшее время. Остается надеяться, что опасное соседство больше не станет ловушкой.