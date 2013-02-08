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В Бресте произошел пожар в квартире пенсионера. Хозяин квартиры госпитализирован

08 февраля 2013 07:57
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Новости Бреста. В Бресте выясняют причины пожара в жилом одноэтажном доме. Возгорание произошло сегодня утром по улице Кирова. Горела одна из квартир кирпичного здания, которая принадлежала пенсионеру.

Работники МЧС спасли брата хозяина, также пенсионера. Он госпитализирован с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Огнем повреждена внутренняя отделка одной из комнат и имущество. Предполагаемая причина ЧП - короткое замыкание телевизора.

Всего за минувшие сутки в Беларуси произошло порядка 20-ти чрезвычайных  ситуаций. Повреждены 13 строений, погибли два человека, травмы получили шесть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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