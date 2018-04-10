В Бресте прохожие помешали мужчине напасть на женщину с дочерью

Новости Беларуси. Задержан злоумышленник, напавший в Бресте на женщину и её 16-летнюю дочь.

Как сообщает БЕЛТА, инцидент произошёл 8 апреля около шести вечера. На остановке общественного транспорта «Проспект Машерова» мужчина с похожим на нож предметом в руках напал на гражданку с дочерью.

В этот момент поблизости оказались двое прохожих, которые пришли на помощь брестчанкам, после чего злоумышленник отступил.

Правонарушителя объявили в розыск, и вскоре он был задержан. Личность подозреваемого установлена, им оказался не раз судимый 52-летний житель Бреста.

Устанавливаются свидетели случившегося. Если вы обладаете какой-либо информацией о происшествии, вас просят сообщить об этом по телефонам +37533 303 60 06, +37529 220 03 98 или позвонить на линию 102.

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