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В Бресте преподаватель продал экзамен за 750 тысяч

03 апреля 2009 06:58
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Педагога задержали, едва только староста группы успел передать ему взятку.

В одном из брестских колледжей предстояло сдавать экзамен по  дисциплине «Техническое обслуживание и наладка станков с числовым программным управлением». На одном из занятий 34-летний преподаватель намекнул, что мог бы во время испытания отнестись к ребятам более лояльно — в обмен на определенную сумму, пишет  Советская Белоруссия.

К назначенному дню были собраны 750 тысяч рублей (в среднем по 26 тысяч рублей с каждого из 28 учащихся).  

- В свое оправдание ныне арестованный преподаватель говорит, что взятку не вымогал, а просто рассказал ребятам о тяжелом материальном положении в семье и попросил оказать ему материальную помощь… — рассказал газете старший следователь прокуратуры Ленинского района Бреста Дмитрий КЛИМОВИЧ. — Сейчас мы выясняем, действительно ли это первый его проступок либо же он частенько «приторговывал» оценками.

# происшествия

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