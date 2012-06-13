В Бресте поймали человека, который решил положить на валютный вклад 500 фальшивых у.е.

Новости Беларуси. На Брестчине зарегистрирован 69 факт фальшивомонетничества в 2012 году. Последний случай: житель областного центра пришёл в один из банков, чтобы пополнить валютный счёт. Однако кассира смутило качество нескольких денежных купюр долларов США.

Пострадавший от фальшовомонетчиков:

Я их приобрёл в прошлом году зимой, то ли в Яремче, то ли в Микуличе Ивано-Франковской области, куда мы ездили отдыхать. Так как их никуда не вкладывал, они находились у меня дома, а вчера в банке мне сказали, что они фальшивые.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Бресткого облисполкома:

Фальшивые деньги - высоко качества подделки. Без специального оборудования их нельзя было отличить от оригинала. В настоящее время все пять сотенных купюр изъяты.

Юлия Матлак, эксперт экспертно-криминалистического центра УВД Бресткого облисполкома:

Её называют «суперподделка». Невооружённым взглядом обычному человеку очень тяжело отследить. Но с учётом того, что у нас есть различные технические средства и определённые знания, мы можем отличить поддельный денежный знак от оригинала.

Как отмечают сотрудники милиции, чаще всего фальшивые деньги в Беларусь попадают из стран-соседок: Украины и России. Лидеры среди подделок — стодолларовые купюры и тысячные российские рубли.

Как отмечают специалисты, с развитием технологий подделки становятся всё более похожими на оригинал. И шансов отличить фальшивку от подлинника у простого обывателя уже практически нет. Уберечь себя можно лишь приобретая иностранную валюту в банках или пунктах обмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.