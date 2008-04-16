В Бресте найдены барельефы, похищенные с Аллеи героев

К счастью, злоумышленники не успели причинить вред памятным знакам. Напомним, четыре памятных знака героев Великой Отечественной войны пропали 7 апреля с участка проспекта Машерова, примыкающего к мемориальному комплексу "Брестская крепость-герой". Стелы с барельефами установлены здесь по всей длине участка. Каждый из них выполнен из сплава цветных металлов, весит свыше 30 килограммов и представляет немалую ценность.



Скульптуры обнаружили на пустыре в одном из микрорайонов города. По одной из версий злоумышленники не рискнули сразу продать портреты и временно спрятали их.



Это уже не первый случай вандализма в Бресте. Последний раз скульптуры украли накануне Дня Победы год назад. Тогда сотрудники милиции быстро нашли пропажу в пункте приема металлолома.