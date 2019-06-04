В Бресте матери предъявлено обвинение в убийстве 2-месячной дочери

Новости Беларуси. В Бресте 28-летней матери предъявлено обвинение в убийстве ребенка.

По информации Следственного комитета, «15 мая текущего года в Московский РОВД г. Бреста поступило сообщение из учреждения здравоохранения о том, что 10 мая была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь». Местонахождение девочки было неизвестно.

Мама ребенка – студентка одного из вузов города. С учетом ее пояснений был осуществлен осмотр части водоема и береговой линии. Было обнаружено тело ребенка, которое было завернуто в простынь. Видимых телесных повреждений не было обнаружено.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Женщине предъявили обвинение по статье «Убийство» УК РБ. Подозреваемая заключена под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.

В конце мая в Лепеле нашли тело 2-летнего ребенка.