В Бресте маршрутка сбила пенсионера

В результате ДТП 80-летний пешеход погиб

Авария произошла 5 мая в 12.40 на площади пригородного вокзала станции Брест-Центральный.

Водитель маршрутного такси на микроавтобусе «Пежо Боксер», выполняя разворот, совершил наезд на шедшего по проезжей части в попутном направлении пенсионера. 80-летний житель Бреста погиб на месте аварии, сообщает БелаПан.

По факту ДТП следственным управлением предварительного расследования УВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).