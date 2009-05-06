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В Бресте маршрутка сбила пенсионера

06 мая 2009 10:25
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В результате ДТП 80-летний пешеход погиб

Авария произошла 5 мая в 12.40 на площади пригородного вокзала станции Брест-Центральный.

Водитель маршрутного такси на микроавтобусе «Пежо Боксер», выполняя разворот, совершил наезд на шедшего по проезжей части в попутном направлении пенсионера. 80-летний житель Бреста погиб на месте аварии, сообщает БелаПан.

По факту ДТП следственным управлением предварительного расследования УВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).

# происшествия

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