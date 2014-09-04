В Бресте 48-летняя бизнес-леди пыталась отравить мужа, чтобы завладеть его недвижимостью. Ее задержали с поличным

Новости Беларуси. Желание стать собственницей квартиры в Бресте и дома с гектаром земли в деревне толкнуло 48-летнюю женщину на преступление. Предварительно посоветовавшись с киллером, она решила: мужа нужно отравить.

Следы яда, который использовала дамочка, уже через несколько часов после смерти невозможно было бы обнаружить в организме.

Сценарий убийства женщина продумала, казалось, до мелочей. С супругом она отправилась на пикник. И в какой-то момент подсыпала в его тарелку яд.

Планам помешали сотрудники МВД.

Сергей Карпук, начальник 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь полковник милиции:

Уже на первоначальном этапе мы не могли оставить эту информацию без внимания. Проведенные оперативные мероприятия действительно подтвердили реальность намерений брестчанки «заказать» своего мужа. С того момента подготовка к совершению ею преступления уже осуществлялась под нашим контролем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство из корыстных побуждений, либо по найму».

Кстати, треть квартиры женщина была намерена отдать киллеру за «консультацию». А остальные средства хотела потратить на развитие собственного бизнеса.

Несколько лет назад дело о заказном убийстве в буквальном смысле шокировало общественность. Реальная история, которая запросто могла стать сюжетом детектива, разыгралась в Минске.

Директор коммерческой фирмы решил избавиться от компаньона по бизнесу с помощью киллера. За физическую расправу назначил вознаграждение в 15 тысяч долларов.

Правда на заманчивое предложение откликнулись правоохранители и отправили на сделку законспирированного сотрудника.

Заказчик что называется "клюнул". На первой же встрече оперативник получил аванс в 500 долларов, информацию о жертве и фотографию. Чтобы убедить бизнесмена в серьезности намерений, правоохранители разработали целую многоходовую комбинацию. Какую? Все подробности вы узнаете из видео.