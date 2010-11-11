В Бресте 23-летняя женщина выронила в реку 5-месячного ребенка, а потом прыгнула за ним в ледяную воду

9 ноября примерно в 12.30 на набережной реки Мухавец, недалеко от причала мать играла со своим пятимесячный сыном, который лежал в коляске. Ребенок заплакал, мать взяла его на руки, но споткнулась. Малыш выпал из ее рук и упал в реку.

После чего она прямо в одежде бросилась за сыном. Женщина успела схватить в воде ребенка и поплыла с ним в сторону мужчин, которые ловили рыбу с лодок. Один из них взял в лодку малыша из рук женщины, а двое других - помогли выбраться из воды ей самой, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Сотрудники МЧС доставили мальчика в Брестскую областную детскую больницу, его мать - в Брестскую городскую больницу. По информации медиков, состояние пострадавших не вызывает опасения, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».