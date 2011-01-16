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В Бразилии на помощь спасателям направлены военные

16 января 2011 16:35
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Более 600 человек стали жертвами наводнений и оползней на юго-востоке Бразилии.

На помощь спасателям направлены военные. Солдаты призваны оказывать помощь при захоронении жертв катастрофы и предотвращать возможное мародерство. Полностью нарушена связь с отдаленными горными регионами. Размыты многие дороги, нарушены коммуникации. Без крова в результате катастрофы остались, по последним данным, 14 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Нынешнее наводнение стало самой тяжелой природной катастрофой в Бразилии за последние почти полвека.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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