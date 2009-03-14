В Бразилии едва не повторилась трагедия 11 сентября

Преступник угнал легкомоторный самолёт и попытался направить его в здание крупного торгового центра. Однако не справился с управлением и разбился, не долетев до цели. В катастрофе погибла и пятилетняя дочь преступника, которую он взял с собой. Сейчас полиция уточняет обстоятельства и мотивы преступления. Известно, что мужчина разыскивался за изнасилование 13-летней девочки и подозревался в нанесении тяжких телесных повреждений своей жене, которую выбросил на ходу из автомобиля.