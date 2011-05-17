В Борисовском районе полностью сгорела деревообрабатывающая фабрика. Пострадавших нет

Неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Эти две версии рассматривают, как возможные причины крупного пожара на деревообрабатывающей фабрике в Борисовском районе. У здания обрушилась кровля. Человеческих жертв лишь чудом удалось избежать.

От восьми станков здесь мало что осталось. Цех по деревообработке неожиданно вспыхнул в самый разгар трудового дня.

В здании обрушилась кровля на площади в 700 квадратных метров. В момент пожара в цеху работало шесть человек. Им удалось уйти еще до обрушения. К счастью, никто не пострадал.

То, что обошлось без жертв – это следствие работы инстинкта самосохранения. В чем причина такого ЧП разбираются специалисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У экспертов две версии: неосторожное обращение с огнем либо нарушение правил работы с электрооборудованием.

Понятно, что само собой ничего загореться не может. Значит, большая вероятность того, что сработал фактор, который должна исключить техника пожарной безопасности на производстве. А потом было уже поздно.

Рабочие завода:

Пытались сами тушить, пока пожарные не приехали. Когда приехали, уже горело все.

Загорелась сразу крыша. И ветер сильный был, раздувал хорошенько.

Масла в огонь подлила и большая горючая загрузка помещения. Это значит, что внутри здания выгорело практически все. Остались только кирпичные стены. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось лишь девять часов спустя усилиями дюжины единиц техники. Чудом спасли сушильный цех и котельную.

Виктор Чичин, заместитель начальника Борисовского городского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Судя по техническому процессу, здесь использовался клей на химической основе. Достаточно небольшого источника зажигания, чтобы все это дело пошло довольно быстро. Когда наши первые подразделения прибыли, в течение 10 минут здание уже полностью было охвачено огнем. Кровля и изнутри.

Точную причину пожара специалисты назовут в ближайшее время, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».